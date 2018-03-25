"Эвертон" и "Вест Хэм" поборются за лидера "Спартака"

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"Эвертон" и "Вест Хэм" поборются за лидера "Спартака"

"Эвертон" и "Вест Хэм" проявляют интерес к голландскому полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу, сообщает Calciomercato.com.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок не прочь перебраться в Премьер-лигу. Сумма отступных в его контракте составляет 35 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Промес провел за "Спартак" 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.

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