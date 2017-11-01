"Эвертон" интересуется бывшим наставником "Валенсии"

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"Эвертон" интересуется бывшим наставником "Валенсии"

"Эвертон" проявляет интерес к португальскому специалисту Нуну Эшпириту Санту, сообщает журналист Гийом Балаге.

По сведениям источника, представители английского клуба уже связывались с агентом специалиста, который ранее тренировал "Валенсию" и "Вулверхэмптон".

Напомним, что некоторое время назад "Эвертон" уволил Роналда Кумана с поста главного тренера команды.

В данный момент клуб занимает 18 место в Премьер-лиге, несмотря на то, что летом потратил на трансферы более 150 миллионов евро.

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