"Эвертон" интересуется Думбия

Форвард лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбия может вернуться в АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, в услугах 29-летнего ивуарийца заинтересован "Эвертон", который видит в африканце замену Ромелу Лукаку, перешедшему прошлым летом в "Манчестер Юнайтед".

В стартовавшем сезоне Думбия сыграл за "Спортинг" 6 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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