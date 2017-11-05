"Эвертон" интересуется Эвансом

Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает HITC.

По информации ресурса, за Эванса "ирискам" придется побороться с "Манчестер Сити". Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Ориентировочная сумма сделки составляет 38 миллионов евро.

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