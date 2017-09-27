"Эвертон" интересуется Гамейро

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"Эвертон" интересуется Гамейро

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "ириски" продолжают поиски нового форварда, чтобы заменить Ромелу Лукаку, который летом перебрался в "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочная стоимость Гамейро составляет 23 миллиона евро.

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