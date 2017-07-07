"Эвертон" интересуется Грэем

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"Эвертон" интересуется Грэем

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Демарэю Грэю, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, наставник "лис" Крейг Шекспир не хочет расставаться с игроком.

21-летний Грей выступает за "Лестер" с 2016 года, провел за клуб 55 матчей и забил 2 гола.

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