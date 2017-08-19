"Эвертон" интересуется Хименесом

Форвард "Бенфики" Рауль Хименес попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Record.

По информации ресурса, "ириски" предлагали за футболиста 25 миллионов евро, однако "Бенфика" требует больше.

Ранее клуб из Китая хотел приобрести Хименеса за 50 миллионов, но игрок отказался от перехода.

В прошлом сезоне Хименес провел 31 матч и забил 11 голов.

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