"Эвертон" интересуется Лукаку

"Эвертон" интересуется защитником "Лацио" Джорданом Лукаку, сообщает британская пресса.

"Ириски" значительно продвинулись в переговорах по трансферу 23-летнего бельгийца. Не исключено, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Стоит отметить, что Джордан Лукаку является младшим братом Ромелу Лукаку, который оставил значимый след в истории "Эвертона".

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