"Эвертон" интересуется нападающим, поигравшим за три клуба РПЛ

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Форвард "Далянь Про" Хосе Саломон Рондон заинтересовал "Эвертон", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, видеть 31-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес.

Испанский наставник уже работал с Рондоном, чья рыночная стоимость оценивается в 5 миллионов евро, в "Ньюкасле" и "Далянь Про".

Венесуэльский нападающий известен по выступлениям за клубы РПЛ. Он успел поиграть за "Рубин", "Зенит" и ЦСКА.

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