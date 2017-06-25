"Эвертон" интересуется Ньянгом

Форвард "Милана" Мбайе Ньянг попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Сalciomercatto.

По информации ресурса, "Эвертон" предложил "россонери" за игрока 15 миллионов евро. Также в услугах футболиста заинтересован "Арсенал".

В прошедшем сезоне Ньянг играл в аренде за "Уотфорд", где провел 16 поединков, отметился 2 голами и 2 ассистами.

Читайте также: "Суонси" отказал "Эвертону" в трансфере Сигурдссона за 30 миллионов евро. | http://soccernews.ru