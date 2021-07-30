"Эвертон" интересуется одним из героев Евро-2020

Фото: инстаграм Дензела Думфриса/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к защитнику ПСВ Дензелу Думфрису, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голландец приглянулся скаутам "Эвертона" во время Евро-2020, на котором он забил два мяча в четыре матчах.

В прошлом сезоне 25-летний Думфрис провел за ПСВ 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины. | http://soccernews.ru