"Эвертон" интересуется одним из героев Евро-2020

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"Эвертон" интересуется одним из героев Евро-2020

Фото: инстаграм Дензела Думфриса/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к защитнику ПСВ Дензелу Думфрису, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Голландец приглянулся скаутам "Эвертона" во время Евро-2020, на котором он забил два мяча в четыре матчах.

В прошлом сезоне 25-летний Думфрис провел за ПСВ 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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