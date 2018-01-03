"Эвертон" интересуется Тураном

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"Эвертон" интересуется Тураном

"Эвертон" проявляет интерес к турецкому полузащитнику "Барселоны" Арде Турану, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Каталонцы готовы расстаться с игроком за 30 миллионов евро.

Также хавбеком интересуются "Бешикташ" и "Милан".

В этом сезоне 30-летний Туран не провел ни одного матча.

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