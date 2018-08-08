"Эвертон" интересуется защитником "Челси" Куртом Зума, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "ириски" рассчитывают перед дедлайном трансферного окна арендовать 23-летнего француза.

Напомним, что прошлый сезон Зума провёл на правах аренды в "Сток Сити", сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

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