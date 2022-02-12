"Эвертон" Лэмпарда крупно обыграл "Лидс" Бьелсы и другие результаты 25-го тура АПЛ

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"Эвертон" Лэмпарда крупно обыграл "Лидс" Бьелсы и другие результаты 25-го тура АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.

Выделим разгромную победу "Эвертона" над "Лидсом" со счётом 3:0.

"Уотфорд" – "Брайтон" - 0:2

Голы: 0:1 – 44 Мопе, 0:2 – 82 Уэбстер.

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Куцка (Сарр, 46), Клеверли (Жоао Педро, 70), Сиссоко, Кайембе (Луза, 46), Кинг, Деннис.

"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Данк, Уэбстер, Велтман, Даффи, Кукурелья, Биссума, Мак Аллистер, Лаллана, Гросс, Модер, Уэлбек, Мопе.
 

"Эвертон" – "Лидс" - 3:0

Голы: 1:0 – 10 Коулмэн, 2:0 – 23 Кин, 3:0 – 78 Гордон.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, ван де Бек, Гордон (Эль-Гази, 81), Кэлверт-Льюин (Алли, 72), Ришарлисон (Рондон, 86), Ивоби.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Хьельде, Кох, Форшоу, Робертс, Харрисон, Клих, Рафинья, Родриго, Джеймс.
 

"Брентфорд" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Баптист, 86), Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 61), Висса (Годдос, 82), Мбемо.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Олисе, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Матета, Айю, Заа, Эдуар.

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