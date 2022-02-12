"Эвертон" Лэмпарда крупно обыграл "Лидс" Бьелсы и другие результаты 25-го тура АПЛ
Фото твиттер АПЛ
В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги состоялись ещё три матча.
Выделим разгромную победу "Эвертона" над "Лидсом" со счётом 3:0.
"Уотфорд" – "Брайтон" - 0:2
Голы: 0:1 – 44 Мопе, 0:2 – 82 Уэбстер.
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Куцка (Сарр, 46), Клеверли (Жоао Педро, 70), Сиссоко, Кайембе (Луза, 46), Кинг, Деннис.
"Брайтон": Санчес, Лэмпти, Данк, Уэбстер, Велтман, Даффи, Кукурелья, Биссума, Мак Аллистер, Лаллана, Гросс, Модер, Уэлбек, Мопе.
"Эвертон" – "Лидс" - 3:0
Голы: 1:0 – 10 Коулмэн, 2:0 – 23 Кин, 3:0 – 78 Гордон.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Кенни, Аллан, ван де Бек, Гордон (Эль-Гази, 81), Кэлверт-Льюин (Алли, 72), Ришарлисон (Рондон, 86), Ивоби.
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас, Хьельде, Кох, Форшоу, Робертс, Харрисон, Клих, Рафинья, Родриго, Джеймс.
"Брентфорд" – "Кристал Пэлас" - 0:0
"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос (Баптист, 86), Нергор, Йенсен, Янельт (Дасилва, 61), Висса (Годдос, 82), Мбемо.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Макартур, Олисе, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Матета, Айю, Заа, Эдуар.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18