"Эвертон" купил за 25 миллионов евро ивуарийского хавбека
"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Майнца" Жана-Филиппа Гбамена.
Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Ивуариец заключил с "ирисками" контракт, рассчитанный на пять лет.
В составе "Эвертона" 23-летний футболист будет выступать под 25-м номером.
Гбамен выступал за "Майнц" с 2016 года, сыграл 95 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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