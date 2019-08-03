"Эвертон" купил за 25 миллионов евро ивуарийского хавбека

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"Эвертон" купил за 25 миллионов евро ивуарийского хавбека

"Эвертон" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Майнца" Жана-Филиппа Гбамена.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Ивуариец заключил с "ирисками" контракт, рассчитанный на пять лет.

В составе "Эвертона" 23-летний футболист будет выступать под 25-м номером.

Гбамен выступал за "Майнц" с 2016 года, сыграл 95 матчей, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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