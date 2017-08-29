"Эвертон" купит хорватского хавбека

Полузащитник "Хайдука" Никола Влашич продолжит карьеру в английском "Эвертоне", сообщает BBC.

По сведениям издания, "ириски" заплатят за хорвата почти 11 миллионов евро. Отмечается, что 19-летний футболист произвёл впечатление на тренерский штаб мерсисайдцев во время очных матчей между "Эвертоном" и "Хайдуком" в квалификации Лиги Европы.

Не пропустите: "Эвертон" предложит 45 миллионов евро за Варди. | http://soccernews.ru