"Эвертон" купит Сигурдссона за 50 миллионов евро, медосмотр в среду



Исландский полузащитник "Суонси" Гюльфи Сигурдссон станет игроком "Эвертона", сообщает журналиста The Telegraph Джона Перси в своем твиттере.

По сведениям источника, ливерпульский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

В среду 27-летний Сигурдссона пройдет в "Эвертоне" медицинское обследование.

Не пропустите: "Вест Бромвич" объявил о переходе Бэрри. | http://soccernews.ru