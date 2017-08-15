"Эвертон" купит Сигурдссона за 50 миллионов евро, медосмотр в среду

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"Эвертон" купит Сигурдссона за 50 миллионов евро, медосмотр в среду
Исландский полузащитник "Суонси" Гюльфи Сигурдссон станет игроком "Эвертона", сообщает журналиста The Telegraph Джона Перси в своем твиттере.

По сведениям источника, ливерпульский клуб заплатит за футболиста 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов.

В среду 27-летний Сигурдссона пройдет в "Эвертоне" медицинское обследование.

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