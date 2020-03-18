"Эвертон" летом вновь попытается подписать хавбека "Интера"

"Эвертон" намерен летом возобновить переговоры по хавбеку "Интера" Матиасу Весино.

Как сообщает английская пресса, ливерпульский клуб, возможно, выделит на покупку игрока около 25 миллионов евро.

Напомним, что "Эвертон" пытался заполучить Весино минувшей зимой, однако клубы не договорились по сумме трансфера. "Ириски" предлагали 15 миллионов евро, а "Интер" требовал 20 миллионов.

В текущем сезоне на счету 28-летнего уругвайца три гола и один ассист в 23 матчах.

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