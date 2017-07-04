"Эвертон" лидирует по тратам в текущее трансферное окно
Английский "Эвертон" лидирует среди клубов Европы по расходам на покупку новых игроков в текущее трансферное окно.
Как информирует Transfer News Live, "ириски" уже потратили на усиление команды 91 миллион евро. Так, команду Рональда Кумана пополнили: вингер Генри Оньекуру, перешедший из бельгийского "Эйпена" за 7 миллионов евро и уже отправившийся в аренду в брюссельский "Андерлехт", голкипер Джордан Пикфорд, перешедший из "Сандерленда" за 28,5 миллионов евро, защитник Майкл Кин, перешедший из "Бернли" за те же 28,5 миллионов евро, полузащитник Дэви Классен, перешедший из амстердамского "Аякса" за 27 миллионов евро, и форвард Сандро Рамирес, перешедший из испанской "Малаги" за 6 миллионов евро.
Напомним, в "Эвертоне" ждут возвращения Руни. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24