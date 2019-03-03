"Эвертон" - "Ливерпуль": анонс и прогноз мерсесайдского дерби в рамках 29 тура АПЛ
"Эвертон" – "Ливерпуль"
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Начало матча: 19:15
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
3 марта на стадионе "Гудисон Парк" в рамках последнего матча 29 тура АПЛ состоится очередной эпизод сериала под названием "Мерсесайдское дерби". Это исторически искрометное противостояние уже очень долгое время выглядит весьма предсказуемым и учитывает только 2 результата – победа "Ливерпуля" и ничья. Что касается "ирисок", то их последняя победа в дерби датируется 17 октября 2010 года. Не стал исключением и первый круг, где "красные" добыли очередную победу, однако сделали это в весьма сложном и в какой-то мере случайном стиле: на шестой компенсированной к матчу минуте Дивок Ориги затолкал мяч в сетку после неуверенных действий голкипера.
Багаж "Эвертона" перед следующим матчем не столь радужный. Команда проиграла 3 из последних 5 поединков и опустилась на 9 место в турнирной таблице. В плане статистических показателей "ириски" тоже не блещут, стоит лишь отметить, что после 28 туров их разница голов равняется нулю. В течении сезона клуб забил и пропустил по 39 голов, что говорит, в первую очередь, о его оборонительной нестабильности. Идти на "Ливерпуль" с средним количеством пропущенных голов больше 1,2 за матч весьма рискованно. Что касается самого заметного игрока в составе "Эвертона", то здесь вне конкуренции Идрисса Гийе. Центральный полузащитник не забивает голы, но является лидером ТОП-5 европейских чемпионатов по среднему количеству отборов за матч – 4,3. Его оборонительная прыть должна помочь тормозить атаки "красных" ближе к штрафной площади.
"Ливерпуль", как показалось, стал на правильные рельсы и победил "Уотфорд" со счетом 5:0 в прошлом туре, тем самым улучшив свою форму до 2 побед в 5 матчах (при 3 ничьих). При этом команда Клоппа не пропускает голов уже в 3 встречах кряду. Перед матчем с "Эвертоном" "красные" уже будут знать результат игры "Манчестер Сити" – "Борнмут" (на момент написания анонса исход игры еще не известен), что может тотально повлиять на исход нашей игры, ибо до конца чемпионата остается всего 10 туров, между клубами 1 балл в турнирной таблице, и финишная прямая обещает быть насыщенной. Стоит учитывать еще и тот факт, что зимние месяцы всегда очень сложные для команд Клоппа, зато весной к клубам немецкого наставника приходит вдохновение и они постепенно выходят на пик формы. Очень интересно, что в последних 6 матчах на "Гулисон Парке" "Ливерпуль" 5 раз сыграл вничью, что настраивает на упорную встречу. Среди кадровых потерь выделяются Деян Ловрен и Джо Гомез.
Интересные факты перед противостоянием "Эвертона" и "Ливерпуля"
"Эвертон" и "Ливерпуль" имеют в активе 53 матча между собой в рамках АПЛ: 23 раза побеждали "красные", 21 встреча завершилась вничью, еще 9 противостояний остались за "синими".
Грядущая встреча станет 200-ой между этими командами в рамках высших английских дивизионов. Больше раз сыграли между собой только "Астон Вилла" и "Эвертон" – 202.
Мохаммед Салах забил 49 голов в 64 матчах Премьер-Лиги. Если он отличится завтра, то станет первым игроком в истории "красных", который забил 50 голов за столь короткое время.
"Эвертон" не может победить "Ливерпуль" в течении 18 матчей кряду (9 поражений, 9 ничьих). Это самая длинная безвыигрышная серия "ирисок" в матче с "красными".
Несмотря на отличную серию против "Эвертона", в воскресенье "Ливерпуль" может оформить всего лишь третий случай обыгрыша "ирисок" в обеих матчах сезона в течении последних 8 лет.
Ориентировочные составы
"Эвертон": Пикфорд – Колман, Зума, Кин, Динь – Гийе, Шнейдерлин – Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин.
"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино.
Прогноз на матч "Эвертон" – "Ливерпуль"
По мнению букмекеров, "Ливерпуль" – явный фаворит встречи. Коэффициент на победу подопечные Клоппа равняется 1,65, в то время как Марку Силва и компания удостоились множителя 5,85. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 4,1 раза.
В 4 из последних 5 туров "ирискам" было достаточно сложно проломить даже оборону абсолютных аутсайдеров, отчего есть предположение, что лучшая команда лиги в плане обороны в лице "Ливерпуля" вряд ли даст разгуляться "Эвертону" на своей половине поля. С другой стороны, нельзя рассматривать прошлый матч "красных" как показательны, ведь в АПЛ тур на тур не приходится, а статус дерби может только поднять среднее количество ошибок на определенный промежуток времени. Вероятнее всего, зрители увидят не более 3 голов. Рекомендуем поставить на то, что "Ливерпуль" забьет "Эвертону" как минимум дважды.
Прогноз Soccernews: индивидуальный тотал "Ливерпуля" 1,5 Б (1,7)
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14