"Эвертон" - "Ливерпуль": анонс и прогноз мерсесайдского дерби в рамках 29 тура АПЛ

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"Эвертон" - "Ливерпуль": анонс и прогноз мерсесайдского дерби в рамках 29 тура АПЛ

"Эвертон" "Ливерпуль"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 19:15

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

3 марта на стадионе "Гудисон Парк" в рамках последнего матча 29 тура АПЛ состоится очередной эпизод сериала под названием "Мерсесайдское дерби". Это исторически искрометное противостояние уже очень долгое время выглядит весьма предсказуемым и учитывает только 2 результата – победа "Ливерпуля" и ничья. Что касается "ирисок", то их последняя победа в дерби датируется 17 октября 2010 года. Не стал исключением и первый круг, где "красные" добыли очередную победу, однако сделали это в весьма сложном и в какой-то мере случайном стиле: на шестой компенсированной к матчу минуте Дивок Ориги затолкал мяч в сетку после неуверенных действий голкипера.

Багаж "Эвертона" перед следующим матчем не столь радужный. Команда проиграла 3 из последних 5 поединков и опустилась на 9 место в турнирной таблице. В плане статистических показателей "ириски" тоже не блещут, стоит лишь отметить, что после 28 туров их разница голов равняется нулю. В течении сезона клуб забил и пропустил по 39 голов, что говорит, в первую очередь, о его оборонительной нестабильности. Идти на "Ливерпуль" с средним количеством пропущенных голов больше 1,2 за матч весьма рискованно. Что касается самого заметного игрока в составе "Эвертона", то здесь вне конкуренции Идрисса Гийе. Центральный полузащитник не забивает голы, но является лидером ТОП-5 европейских чемпионатов по среднему количеству отборов за матч – 4,3. Его оборонительная прыть должна помочь тормозить атаки "красных" ближе к штрафной площади.

"Ливерпуль", как показалось, стал на правильные рельсы и победил "Уотфорд" со счетом 5:0 в прошлом туре, тем самым улучшив свою форму до 2 побед в 5 матчах (при 3 ничьих). При этом команда Клоппа не пропускает голов уже в 3 встречах кряду. Перед матчем с "Эвертоном" "красные" уже будут знать результат игры "Манчестер Сити""Борнмут" (на момент написания анонса исход игры еще не известен), что может тотально повлиять на исход нашей игры, ибо до конца чемпионата остается всего 10 туров, между клубами 1 балл в турнирной таблице, и финишная прямая обещает быть насыщенной. Стоит учитывать еще и тот факт, что зимние месяцы всегда очень сложные для команд Клоппа, зато весной к клубам немецкого наставника приходит вдохновение и они постепенно выходят на пик формы. Очень интересно, что в последних 6 матчах на "Гулисон Парке" "Ливерпуль" 5 раз сыграл вничью, что настраивает на упорную встречу. Среди кадровых потерь выделяются Деян Ловрен и Джо Гомез.

Интересные факты перед противостоянием "Эвертона" и "Ливерпуля"

"Эвертон" и "Ливерпуль" имеют в активе 53 матча между собой в рамках АПЛ: 23 раза побеждали "красные", 21 встреча завершилась вничью, еще 9 противостояний остались за "синими".

Грядущая встреча станет 200-ой между этими командами в рамках высших английских дивизионов. Больше раз сыграли между собой только "Астон Вилла" и "Эвертон" – 202.

Мохаммед Салах забил 49 голов в 64 матчах Премьер-Лиги. Если он отличится завтра, то станет первым игроком в истории "красных", который забил 50 голов за столь короткое время.

"Эвертон" не может победить "Ливерпуль" в течении 18 матчей кряду (9 поражений, 9 ничьих). Это самая длинная безвыигрышная серия "ирисок" в матче с "красными".

Несмотря на отличную серию против "Эвертона", в воскресенье "Ливерпуль" может оформить всего лишь третий случай обыгрыша "ирисок" в обеих матчах сезона в течении последних 8 лет.

Ориентировочные составы

"Эвертон": Пикфорд – Колман, Зума, Кин, Динь – Гийе, Шнейдерлин – Уолкотт, Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин.

"Ливерпуль": Алиссон – Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матип, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Эвертон""Ливерпуль"

По мнению букмекеров, "Ливерпуль" – явный фаворит встречи. Коэффициент на победу подопечные Клоппа равняется 1,65, в то время как Марку Силва и компания удостоились множителя 5,85. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 4,1 раза.

В 4 из последних 5 туров "ирискам" было достаточно сложно проломить даже оборону абсолютных аутсайдеров, отчего есть предположение, что лучшая команда лиги в плане обороны в лице "Ливерпуля" вряд ли даст разгуляться "Эвертону" на своей половине поля. С другой стороны, нельзя рассматривать прошлый матч "красных" как показательны, ведь в АПЛ тур на тур не приходится, а статус дерби может только поднять среднее количество ошибок на определенный промежуток времени. Вероятнее всего, зрители увидят не более 3 голов. Рекомендуем поставить на то, что "Ливерпуль" забьет "Эвертону" как минимум дважды.

Прогноз Soccernews: индивидуальный тотал "Ливерпуля" 1,5 Б (1,7)

Игорь Малиенко soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 28 69
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 27 53
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 28 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
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