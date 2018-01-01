"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)

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"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 22-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Манчестер Юнайтед"  в гостях оказался сильнее "Эвертона".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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