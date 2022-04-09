"Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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"Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

"Эвертон" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 32-го тура АПЛ.

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0

Голы: Гордон, 27 - 1:0.

"Эвертон" - Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Грэй, 71), Ришарлисон, Гордон.

"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Бесполезное португальское полено в очередной раз доказало как он может помогать своим командам нырять глубже в болото... Даже ЛК против, чтобы там играл нырялду... А-ха-ха-ха...

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