"Эвертон" минимально обыграл "Саутгемптон"

В Ливерпуле подошел к концу последний матч 26 тура АПЛ. Местный "Эвертон" принимал "Саутгемптон" и смог добиться минимальной победы со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил нападающий Ришарлисон. "Святые" продолжили свою серию без побед в АПЛ, которая достигла уже 8 матчей, причем лишь один удалось свести к ничей. Команда осталась на 14 месте в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Ириски" расположились на 7 позиции, набрав 43 балла в 25 матчах.

"Эвертон" - "Саутгемптон" 1:0 (1:0)

Гол: Ришарлисон, 9 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Холгейт, Годфри, Динь, Андре Гомеш (Ивоби, 87), Аллан, Сигурдссон, Дукуре, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Кинг, 90).

"Саутгемптон": Форстер, Бертран, Салису (Телла, 63), Вестергор, Беднарек, Уорд-Проуз, Редмонд (Уоттс, 88), Дженепо, Армстронг, Ингз, Адамс (Нлундулу, 77).