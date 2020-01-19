"Эвертон" может купить хавбека "Ювентуса"

"Эвертон" проявляет интерес к немецкому полузащитнику "Ювентуса" Эмре Джану, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке хавбека настаивает главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти. Сумма трансфера может составить около 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что Джан ранее уже выступал в Премьер-лиге за "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 26-летний Джан провел за "Ювентус" восемь матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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