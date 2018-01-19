"Эвертон" может купить Варди летом

Теги эвертонлестер ситиджейми варди

"Эвертон" может купить Варди летом
"Эвертон" хочет купить нападающего "Лестера" Джейми Варди, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока летом, так как на данный момент исчерпал трансферный бюджет.

Стоит отметить, что контракт 31-летнего Варди с "Лестером" действует до лета 2020 года и клуб не намерен с ним расставаться.

В этом сезоне форвард забил 9 голов в 22 матчах.

Не пропустите: "Эвертон" претендует на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов