"Эвертон" может купить Варди летом



"Эвертон" хочет купить нападающего "Лестера" Джейми Варди, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, ливерпульский клуб рассматривает вариант с покупкой игрока летом, так как на данный момент исчерпал трансферный бюджет.

Стоит отметить, что контракт 31-летнего Варди с "Лестером" действует до лета 2020 года и клуб не намерен с ним расставаться.

В этом сезоне форвард забил 9 голов в 22 матчах.

Не пропустите: "Эвертон" претендует на защитника "Баварии". | http://soccernews.ru