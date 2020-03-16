"Эвертон" может перехватить трансферную цель "Интера"

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"Эвертон" может перехватить трансферную цель "Интера"

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер ливерпульцев Карло Анчелотти. 

Ранее сообщалось, что Пеллегрини также интересен "Интеру".

23-летний Пеллегрини является воспитанником "Ромы". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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