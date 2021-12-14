"Эвертон" может подписать защитника сборной Украины

Теги динамо киеввиталий миколенкоэвертон

"Эвертон" может подписать защитника сборной УкраиныФото: инстаграм Миколенко/Автор неизвестен

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", украинец близок к переходу в английский "Эвертон". Контракт 22-летнего украинского футболиста с киевлянами рассчитан до сентября 2025 года.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что экс-тренер сборной Украины, а ныне наставник "Дженоа" Андрей Шевченко хочет подписать Миколенко в стан "грифонов".

В нынешнем сезоне Виталий сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отдал 3 ассиста.

Также не пропустите: Канчельскис высказался о возможной отставке Витории. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

FIFA объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года

FIFA объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов