"Эвертон" может подписать защитника сборной Украины
Фото: инстаграм Миколенко/Автор неизвестен
Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", украинец близок к переходу в английский "Эвертон". Контракт 22-летнего украинского футболиста с киевлянами рассчитан до сентября 2025 года.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что экс-тренер сборной Украины, а ныне наставник "Дженоа" Андрей Шевченко хочет подписать Миколенко в стан "грифонов".
В нынешнем сезоне Виталий сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отдал 3 ассиста.
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