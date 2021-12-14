"Эвертон" может подписать защитника сборной Украины

Фото: инстаграм Миколенко/Автор неизвестен

Левый защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", украинец близок к переходу в английский "Эвертон". Контракт 22-летнего украинского футболиста с киевлянами рассчитан до сентября 2025 года.



Ранее итальянские СМИ сообщали, что экс-тренер сборной Украины, а ныне наставник "Дженоа" Андрей Шевченко хочет подписать Миколенко в стан "грифонов".

В нынешнем сезоне Виталий сыграл 15 матчей в УПЛ, в которых отдал 3 ассиста.

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