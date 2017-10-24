"Эвертон" может пригласить Анчелотти
Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти может возглавить "Эвертон", сообщает Independent.
По сведениям издания, руководство "ирисок" рассматривает итальянского специалиста в качестве замены уволенного накануне Рональда Кумана.
Ранее сообщалось, что "Эвертон" также может пригласить экс-рулевого дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля. | http://soccernews.ru
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