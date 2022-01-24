"Эвертон" может пригласить экс-тренера "Порту" и "Фенербахче"

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"Эвертон" продолжает искать нового главного тренера на замену уволенному неделю назад Рафаэлю Бенитесу.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новым вариантом для "ирисок" стал португалец Витор Перейра.

Инсайдер утверждает, что стороны проведут переговоры уже сегодня.

53-летний Перейра известен по работе в "Порту", "Олимпиакосе" и "Фенербахче". Турецкий клуб отправил его в отставку в конце декабря.

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