"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии

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"Эвертон" может пригласить главного тренера сборной Бельгии

Фото: инстаграм Роберто Мартинеса/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, испанский специалист является приоритетным вариантом для английского клуба. Мартинес также заинтересован в работе с "Эвертоном", который он ранее тренировал с 2013 по 2016 годы. Впрочем, проблемой может стать позиция Королевской бельгийской футбольной ассоциации, которая не намерена разрывать контракт с тренером до чемпионата мира в Катаре.

Ранее "Эвертон" остался без главного тренера из-за увольнения Рафаэля Бенитеса.

Не пропустите: Раньери прокомментировал увольнение Бенитеса из "Эвертона". | http://soccernews.ru
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