"Эвертон" может приобрести нападающего "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает Sky Sports, руководство "ирисок" считает, что приход Алькасера усилит атакующую линию команды. Ориентировочная стоимость сделки составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Алькасер провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал два ассиста.

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