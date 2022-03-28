"Эвертон" может продать Алли спустя полгода после подписания

Фото твиттер Деле Алли

Есть вероятность, что полузащитник Деле Алли не задержится надолго в "Эвертоне", пишет Mirror.

По сведениям издания, 25-летнего футболиста могут продать уже в ближайшее межсезонье.

Дело в том, что английский хавбек так и не смог набрать оптимальную форму, поэтому "ириски" в нём уже разочаровались.

"Эвертон" в конце января подписал Алли бесплатно и заключил с ним контракт до июня 2024 года. Однако "Тоттенхэм" может заработать на бонусах до 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет усилиться вингером "Эвертона". | http://soccernews.ru