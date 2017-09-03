"Эвертон" может продать Руни в случае еще одного нарушения режима

Наставник "Эвертона" Рональд Куман недоволен поведением нападающего Уэйна Руни, сообщает Mirror.

По сведениям издания, если футболист еще раз нарушит режим, то клуб рассмотрит вариант с его продажей.

Также Руни грозит штраф в размере двухнедельной зарплаты.

Напомним, что Руни обвиняют в вождении в нетрезвом виде. | http://soccernews.ru