"Эвертон" может продать Руни в случае еще одного нарушения режима

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"Эвертон" может продать Руни в случае еще одного нарушения режима

Наставник "Эвертона" Рональд Куман недоволен поведением нападающего Уэйна Руни, сообщает Mirror.

По сведениям издания, если футболист еще раз нарушит режим, то клуб рассмотрит вариант с его продажей.

Также Руни грозит штраф  в размере двухнедельной зарплаты.

Напомним, что Руни обвиняют в вождении в нетрезвом виде. | http://soccernews.ru

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