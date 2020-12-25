"Эвертон" может усилиться украинским вингером
Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может оказаться в другом клубе АПЛ.
По информации Transfermarketweb, в подписании украинца заинтересован "Эвертон".
Сообщается, что "ириски" намерены заполучить 31-летнего футболиста уже в январе.
В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 10 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 7,5 миллиона евро.
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