"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ

Теги бернлиэвертон

"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛГлавный тренер "Бернли" Шон Дайч получит официальное предложение от "Эвертона" в ближайшее время.

Об этом информирует Sky Sports.

Напомним, что на прошлой неделе ливерпульский клуб объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды.

Читайте: Эллардайс готов возглавить "Эвертон" | http://soccernews.ru

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