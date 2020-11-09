"Эвертон" может забрать у ПСЖ нападающего в январе
Ливерпульский "Эвертон" намерен в зимнее трансферное окно забрать у "Пари Сен-Жермен" нападающего Мойсе Кина, который играет за французский клуб на правах аренды, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, на возвращении форварда настаивает главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. Дело в том, что у английского клуба нет альтернативы нападающему Доминику Калверт-Льюину, поэтому наставник хочет иметь в распоряжении еще одного нападающего. Если обратная сделка состоится, то "Эвертон" заплатит ПСЖ два миллиона евро в качестве неустойки за досрочный разрыв арендного соглашения.
В нынешнем сезоне 20-летний Кин провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18