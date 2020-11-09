"Эвертон" может забрать у ПСЖ нападающего в январе

Ливерпульский "Эвертон" намерен в зимнее трансферное окно забрать у "Пари Сен-Жермен" нападающего Мойсе Кина, который играет за французский клуб на правах аренды, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, на возвращении форварда настаивает главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти. Дело в том, что у английского клуба нет альтернативы нападающему Доминику Калверт-Льюину, поэтому наставник хочет иметь в распоряжении еще одного нападающего. Если обратная сделка состоится, то "Эвертон" заплатит ПСЖ два миллиона евро в качестве неустойки за досрочный разрыв арендного соглашения.

В нынешнем сезоне 20-летний Кин провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2024 года.

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