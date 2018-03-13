"Эвертон" может заплатить за кабовердийского хавбека более 30 миллионов евро

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"Эвертон" может заплатить за кабовердийского хавбека более 30 миллионов евро

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Галатасарая" Гарри Родригешу, сообщает Aksam.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести игрока сборной Кабо-Верде в летнее трансферное окно за 34 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний Родригеш провел за "Галатасарай" 30 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Не пропустите: Хавбек "Шахтера" летом перейдет в "Манчестер Сити" или "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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