"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 1:1. В середине второго тайма счет открыл Деле Алли. "Эвертон" ушел от поражения благодаря голу Дженка Тосуна на 97-й минуте.
"Тоттенхэм" занимает 11-е место в АПЛ, "Эвертон" - на 17-й позиции.
"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Алли, 63 - 0:1, Тосун, 90+7 - 1:1
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Холгейт, Сидибе, Делф, Ивоби, Уолкотт (Тосун, 68), Дэвис (Кэлверт-Льюин, 83), Ришарлисон, Андре Гомеш (Сигурдссон, 84).
"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Дэвис, Санчес, Эриксен, Алли, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73).
Удаление: Сон Хын Мин (79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5