"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"

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"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 1:1. В середине второго тайма счет открыл Деле Алли. "Эвертон" ушел от поражения благодаря голу Дженка Тосуна на 97-й минуте.

"Тоттенхэм" занимает 11-е место в АПЛ, "Эвертон" - на 17-й позиции.

"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Алли, 63 - 0:1, Тосун, 90+7 - 1:1

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Мина, Холгейт, Сидибе, Делф, Ивоби, Уолкотт (Тосун, 68), Дэвис (Кэлверт-Льюин, 83), Ришарлисон, Андре Гомеш (Сигурдссон, 84).

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Орье, Дэвис, Санчес, Эриксен, Алли, Лукас Моура, Сиссоко, Сон Хын Мин, Ндомбеле (Ло Чельсо, 73).

Удаление: Сон Хын Мин (79).

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