"Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном"

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"Эвертон" на шестой компенсированной минуте спас ничью в матче с "Саутгемптоном"

В рамках 37-го тура АПЛ не имеющий турнирной мотивации "Эвертон" принимал борющийся за выживание "Саутгемптон". Очевидно, что победа в этом матче была куда важнее для "святых", которые открыли счёт в начале второго тайма. Однако "ириски" не собирались смазывать концовку сезона очередным поражением, поэтому на шестой компенсированной минуте вырвали итоговую ничью.

"Эвертон" – "Саутгемптон" - 1:1

Голы: Редмонд, 56 - 0:1, Дэвис, 90+6 - 1:1.

"Эвертон": Пикфорд, Джагелка (Классен, 80), Бейнс, Коулмэн, Кин, Гуйе, Шнайдерлин, Дэвис, Влашич (Ньяссе, 58), Болази (Фунес Мори, 46), Тосун.

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Тадич (Уорд-Проуз, 70), Ромеу, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Соареш, Остин (Лонг, 76).

Удаление: Йосида (85).

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