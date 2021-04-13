"Эвертон" на выезде не смог переиграть "Брайтон"
Фото: Твиттер @premierleague
Закончился последний матч 31 тура АПЛ. "Брайтон", который сохраняет шансы оказаться в числе неудачников, которые по итогам сезона спустятся в Чемпионшип, принимал "Эвертон". Гости, напротив, хотя попасть в четверку команд, которые будут представлять Англию в Лиге Чемпионов. Однако игра, которую обе команды показали сегодня, не способствовала выполнению поставленных задач и закончилась со счетом 0:0. Хотя стоит отметить, что "Брайтон", в целом, больше старался победить - команда нанесла 23 удара по воротам (правда, попали в створ лишь трижды) и подала 10 угловых. Но этого оказалось не достаточно для победы.
Результат встречи позволил "чайкам" набрать 33 очка и подняться на 15 ступеньку турнирной таблицы. У "Эвертона" теперь 48 баллов и 8 место в АПЛ. Команда Анчелотти не может победить уже в 4 играх подряд.
"Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (0:0)
"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Лаллана, Модер (Берн, 87), Гросс, Биссума, Троссард, Уэлбек, Мопе (Джаханбахш, 87).
"Эвертон": Ольсен, Коулмэн, Кин, Годфри, Динь, Сигурдссон, Дэвис (Броудхед, 88), Мина (Ивоби, 58), Хамес, Холгейт, Ришарлисон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18