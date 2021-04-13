"Эвертон" на выезде не смог переиграть "Брайтон"

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Закончился последний матч 31 тура АПЛ. "Брайтон", который сохраняет шансы оказаться в числе неудачников, которые по итогам сезона спустятся в Чемпионшип, принимал "Эвертон". Гости, напротив, хотя попасть в четверку команд, которые будут представлять Англию в Лиге Чемпионов. Однако игра, которую обе команды показали сегодня, не способствовала выполнению поставленных задач и закончилась со счетом 0:0. Хотя стоит отметить, что "Брайтон", в целом, больше старался победить - команда нанесла 23 удара по воротам (правда, попали в створ лишь трижды) и подала 10 угловых. Но этого оказалось не достаточно для победы.

Результат встречи позволил "чайкам" набрать 33 очка и подняться на 15 ступеньку турнирной таблицы. У "Эвертона" теперь 48 баллов и 8 место в АПЛ. Команда Анчелотти не может победить уже в 4 играх подряд.

"Брайтон" - "Эвертон" 0:0 (0:0)

"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Уайт, Лаллана, Модер (Берн, 87), Гросс, Биссума, Троссард, Уэлбек, Мопе (Джаханбахш, 87).

"Эвертон": Ольсен, Коулмэн, Кин, Годфри, Динь, Сигурдссон, Дэвис (Броудхед, 88), Мина (Ивоби, 58), Хамес, Холгейт, Ришарлисон.