"Эвертон" на выезде победил "Вулверхэмптон"
Завершилась встреча 18 тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Эвертоном". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.
Победа позволила "ирискам" подняться на 4 место в турнирной таблице, потеснив "Тоттенхэм". Теперь в их активе 32 очка после 17 матчей. "Волки" пока довольствуются 14 строчкой таблицы. Они набрали за 18 игр 22 балла.
"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1:2 (1:1)
Голы: Ивоби, 6 - 0:1, Рубен Невеш, 14 - 1:1, Кин, 77 - 1:2
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Аит-Нури, Саисс, Дендонкер, Моутинью (Витинья, 86), Гиббс-Уайт (Хувер, 64), Рубен Невеш, Нету, Фабиу Силва (Кутроне, 78).
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мина, Кин, Динь, Хамес (Коулмэн, 86), Дэвис (Андре Гомеш, 64), Ивоби, Дукуре, Сигурдссон (Ришарлисон, 76), Годфри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18