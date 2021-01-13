"Эвертон" на выезде победил "Вулверхэмптон"

Завершилась встреча 18 тура АПЛ между "Вулверхэмптоном" и "Эвертоном". Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.



Победа позволила "ирискам" подняться на 4 место в турнирной таблице, потеснив "Тоттенхэм". Теперь в их активе 32 очка после 17 матчей. "Волки" пока довольствуются 14 строчкой таблицы. Они набрали за 18 игр 22 балла.

"Вулверхэмптон" - "Эвертон" 1:2 (1:1)

Голы: Ивоби, 6 - 0:1, Рубен Невеш, 14 - 1:1, Кин, 77 - 1:2

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Семеду, Коуди, Аит-Нури, Саисс, Дендонкер, Моутинью (Витинья, 86), Гиббс-Уайт (Хувер, 64), Рубен Невеш, Нету, Фабиу Силва (Кутроне, 78).