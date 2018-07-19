"Эвертон" нацелился на двух футболистов "Челси"

"Эвертон" планирует подписать двух футболистов "Челси".

Как сообщает Mirror, речь идет о полузащитнике Рубене Лофтус-Чике и форварде Миши Батшуайи.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию", а Лофтус-Чик за "Кристал Пэлас".

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