"Эвертон" нацелился на двух футболистов "Челси"

Теги эвертончелсирубен лофтус-чикмиши батшуайи

"Эвертон" нацелился на двух футболистов "Челси"

"Эвертон" планирует подписать двух футболистов "Челси".

Как сообщает Mirror, речь идет о полузащитнике Рубене Лофтус-Чике и форварде Миши Батшуайи.

В прошлом сезоне Батшуайи на правах аренды выступал за дортмундскую "Боруссию", а Лофтус-Чик за "Кристал Пэлас".

Читайте также: Динь может продолжить карьеру в АПЛ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов