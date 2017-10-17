"Эвертон" нацелился на форварда "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Кевин Гамейро попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Sport Witness.

По информации источника, "ириски" готовы подписать 30-летнего француза уже в январе. Речь идёт об аренде с опцией выкупа за 20 миллионов евро + 5-6 миллионов в качестве бонусов.

В этом сезоне Гамейро сыграл за "Атлетико" всего два матча.

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