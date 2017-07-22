"Эвертон" нацелился на Гросицки

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"Эвертон" нацелился на Гросицки

Вингер "Халла" Камиль Гросицки попал в сферу интересов "Эвертона", сообщает Przeglad Sportowy.

По информации источника, "ириски" уже приступили к переговорам с 29-летним футболистом. В подписании поляка лично заинтересован главный тренер мерсисайдской команды Рональд Куман.

На Гросицки также претендует "Уотфорд". В прошлом сезоне полузащитник сыграл за "Халл" 15 матчей и сделал 3 результативных передачи.

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