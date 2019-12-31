"Эвертон" нацелился на Хамеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Desmarque.

По информации источника, предметный интерес к звёздному колумбийцу проявляет "Эвертон".

"Ириски" начали изучать возможность покупки 28-летнего футболиста после назначения на пост главного тренера Карло Анчелотти, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Реале" и "Баварии".

"Эвертон" готов предложить за Хамеса 50 миллионов евро и ожидается, что "сливочные" согласятся продать хавбека за эту сумму.

В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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