"Эвертон" нацелился на Хамеса

Теги реал мадридэвертонхамес родригескарло анчелоттитрансферы

"Эвертон" нацелился на Хамеса

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Desmarque.

По информации источника, предметный интерес к звёздному колумбийцу проявляет "Эвертон".

"Ириски" начали изучать возможность покупки 28-летнего футболиста после назначения на пост главного тренера Карло Анчелотти, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Реале" и "Баварии".

"Эвертон" готов предложить за Хамеса 50 миллионов евро и ожидается, что "сливочные" согласятся продать хавбека за эту сумму.

В текущем сезоне игрок провёл за "Реал" 9 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Анчелотти хочет видеть в "Эвертоне" двух игроков "Наполи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"

"Краснодар" хочет купить лидера "Крыльев Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
20 Норвич Сити Норвич Сити 20 13
Полная таблица

топ-5 тегов