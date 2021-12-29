"Эвертон" нацелился на хавбека "Челси"

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"Эвертон" нацелился на хавбека "Челси"

Фото: инстаграм Росса Баркли/Автор неизвестен

"Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Россу Баркли, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, ливерпульский клуб намерен арендовать футболиста до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне 28-летний Баркли провел за "Челси" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Стоит отметить, что Баркли является воспитанником "Эвертона". Он выступал за клуб с 2011 по 2018 годы.

Не пропустите: "Челси" может подписать защитника "Эвертона". | http://soccernews.ru
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