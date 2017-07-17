"Эвертон" нацелился на хавбека "Лас Пальмаса" Виеру

Хавбек "Лас Пальмаса" Хонатан Виера может продолжить карьеру в "Эвертоне", сообщает Marca.

По сведениям издания, кроме "Эвертона" на игрока претендуют "Ньюкасл" и "Суонси". Сумма отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Виера провел 31 поединок, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

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