"Эвертон" нацелился на хавбека "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Фабиан Делф может покинуть клуб.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 29-летнего англичанина заинтересован "Эвертон". Отмечается, что "горожане" готовы рассмотреть предложения по игроку.

Соглашение Делфа с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Делфа одна голевая передача в 20 играх.

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