"Эвертон" нацелился на ключевого хавбека "Барселоны"
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.
По сведениям издания, предметный интерес к 31-летнему хорвату проявляет "Эвертон".
Ранее СМИ связывали имя вице-чемпиона мира с "Интером", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Ракитич сыграл за "Барсу" 54 матча, забил 5 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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