"Эвертон" нацелился на ключевого хавбека "Барселоны"

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"Эвертон" нацелился на ключевого хавбека "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в Англии, сообщает AS.

По сведениям издания, предметный интерес к 31-летнему хорвату проявляет "Эвертон".

Ранее СМИ связывали имя вице-чемпиона мира с "Интером", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Ракитич сыграл за "Барсу" 54 матча, забил 5 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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