"Эвертон" нацелился на Кокорина

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"Эвертон" нацелился на Кокорина

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин стал трансферной целью "Эвертона", сообщают российские СМИ.

Мерсисайдский клуб готов заплатить за 26-летнего россиянина порядка 20 миллионов евро. Если не удастся подписать форварда в январе, то "ириски" вернутся к его кандидатуре летом.

В этом сезоне Кокорин сыграл за "Зенит" 29 матчей, забил 18 голов и сделал 5 результативных передач.

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